In de zuidwestelijke Russische deelrepubliek Tatarstan, zo'n 800 kilometer ten oosten van Moskou, zijn zondag zestien mensen omgekomen door een vliegtuigcrash.

Volgens het Russische ministerie voor Noodsituaties waren er 23 mensen aan boord, voornamelijk parachutisten van een regionale vliegclub.

De zeven andere inzittenden overleefden het ongeluk, maar raakten wel gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd, meldden Russische media op basis van de hulpdiensten.

Het ongeluk gebeurde met een tweemotorig toestel van het type Let L-410 Turbolet. Dat type vliegtuig is vooral geschikt voor kortere afstanden. De piloot had geprobeerd een noodlanding te maken bij de stad Menzelinsk in Tatarstan.

Het toestel had vermoedelijk te kampen met een technisch defect. Vliegtuigcrashes met verouderde toestellen komen vaker voor in met name de Russische buitengebieden, waar controles vaak tekortschieten. De veiligheidseisen zijn de laatste jaren behoorlijk aangescherpt.

In september kwamen zes mensen om toen in het oosten van Rusland een vrachtvliegtuig neerstortte. In juli eiste een vliegtuigcrash op het oostelijke schiereiland Kamchatka 28 slachtoffers.