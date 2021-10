De Pakistaanse kernfysicus Abdul Qadeer Khan is overleden, meldt zijn familie zondag. De grondlegger van het Pakistaanse atoomprogramma werd 85 jaar.

Khan werkte in het verleden bij ultracentrifugefabriek Urenco in Almelo. De daar opgedane kennis over het verrijken van uranium gebruikte hij om in Pakistan een kernbom te ontwikkelen. Veel Pakistani zien Khan om die reden als held. Pakistan zal hem altijd eren voor de verdiensten die hij heeft verricht voor zijn land, zei de Pakistaanse minister van Defensie Pervez Khattak.

Khan werd in 1936 geboren in India en emigreerde na de dekolonisatie van het subcontinent met zijn familie naar Pakistan. Hij studeerde in de jaren zestig in Berlijn, Delft en Leuven. Daarna deed hij onder meer onderzoek in het Fysisch Dynamisch Onderzoekslaboratorium in Amsterdam en bij Urenco.

De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Khan in 1983 bij verstek voor nucleaire spionage, maar in hoger beroep volgde vrijspraak vanwege een vormfout.

In 2004 bekende Khan in een toespraak op televisie dat hij op eigen initiatief nucleaire technologie had verkocht aan Iran, Libië en Noord-Korea. Hij kreeg gratie van toenmalig president Pervez Musharraf, maar werd wel onder huisarrest geplaatst. In 2013 stelde Khan dat hij in opdracht van toenmalig premier Benazir Bhutto had gehandeld en met zijn bekentenis als zondebok moest dienen.

De wetenschapper werd volgens Pakistaanse media eind augustus positief getest op het coronavirus. Het is niet bekend of hij aan de gevolgen van het virus is overleden. Wel klaagde hij vorige maand dat de premier noch andere regeringsleden naar zijn gezondheid hadden geïnformeerd terwijl hij in een ziekenhuis werd behandeld.