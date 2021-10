Een auto is zaterdagavond door een hek bij de landingsbaan van de Duitse luchthaven Weeze gereden. Een passagiersvliegtuig moest daardoor de landing afbreken.

Politie en hulpdiensten rukten massaal uit omdat ze mogelijke opzet niet konden uitsluiten. Het vliegverkeer werd tijdelijk stilgelegd en vliegtuigen die wilden landen werden omgeleid naar andere luchthavens.

Uiteindelijk bleek het niet om opzet te gaan, maar zorgde een medische aandoening ervoor dat de 59-jarige bestuurder van de weg raakte en door het hek knalde. Vervolgens bleef de auto op een zijbaan van de landingsbaan doorrijden totdat het voertuig door veiligheidsmedewerkers kon worden gestopt.

Bij controle van de bestuurder bleek er ook alcohol in zijn bloed te zitten. Hij is inmiddels behandeld en zal strafrechtelijk worden vervolgd. Zijn rijbewijs is ingenomen. De medische oorzaak is niet bekendgemaakt door de autoriteiten.

Volgens de Duitse televisiezender WDR ging het om een toestel van Ryanair, afkomstig uit Rome. Na een tussenstop in Münster kon het vliegtuig later op de avond alsnog landen in Weeze, aldus de politie.