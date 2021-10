Een Colombiaanse non die in 2017 in Mali werd gekidnapt door islamitische militanten, is vrijgelaten. Dat heeft de interim-president van het Afrikaanse land zaterdag bekendgemaakt.

Gloria Cecilia Narvaez werd in februari 2017 vlak bij de grens met Burkina Faso ontvoerd door een aan Al Qaeda gelieerde groep.

Interim-president Assimi Goita gaf zaterdag weinig details over de omstandigheden rond Narvaez' vrijlating. Het is niet bekend of er losgeld is betaald. In een toespraak die werd uitgezonden op nationale televisie bedankte de Colombiaanse non de Malinese autoriteiten. Ze zei tijdens haar ontvoering goed behandeld te zijn.

De Colombiaanse vicepresident Marta Lucia Ramirez had voor de vrijlating van de non om hulp van Frankrijk gevraagd. Het Franse leger strijdt in Mali al langer tegen islamitische extremisten. Het is niet duidelijk of het land ook een bijdrage heeft geleverd.

Kidnapping is een lucratieve bron van inkomsten voor aan Al Queda verbonden organisaties in de West-Afrikaanse Sahel. Vooral westerlingen zijn een gewild doelwit.