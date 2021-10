Op het toneel van het wereldberoemde Bolshoi-theater in Moskou is zaterdagavond een acteur overleden toen tijdens een decorwisseling een decorstuk op hem terechtkwam.

Het gaat volgens de politie om de 37-jarige acteur Yevgeny Kulesh. Het lijkt erop dat hij de verkeerde kant op liep toen het decorstuk naar beneden werd gehaald. De acteur raakte vervolgens onder het stuk bekneld. De politie onderzoekt de exacte omstandigheden van het incident nog, aldus de autoriteiten.

Op beelden is te zien hoe geschrokken cast- en crewleden het decorstuk proberen op te tillen. Er wordt nog geprobeerd om Kulesh te reanimeren, maar pogingen daartoe mislukken.

De uitvoering van de opera Sadko van de Russische componist Nikolai Rimsky-Korsakov werd meteen onderbroken. Het publiek moest de zaal verlaten. Daarna werd besloten de voorstelling helemaal te stoppen. Sommige toeschouwers zeiden dat ze aanvankelijk dachten dat het ongeluk bij de productie hoorde.

Het Bolshoi-theater in Moskou is een van de beroemdste theaters van Rusland. Er worden voornamelijk ballet- en operavoorstellingen opgevoerd. Het laatste dodelijke ongeval was in 2013; toen overleed een violist na een val in de orkestbak.

De onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.