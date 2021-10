Na het kapseizen van negen samengebonden bootjes in de Congo-rivier zijn 51 personen omgekomen, melden de Congolese autoriteiten aan Al Jazeera. Het ongeluk zou eerder deze week zijn gebeurd. Minimaal zeventig personen zijn nog vermist.

Het bevestigde aantal doden is van vrijdagavond. De bootjes zouden in de nacht van maandag op dinsdag zijn gezonken nadat ze eerst waren gekapseisd. Pas vrijdag werd voor lokale media duidelijk hoe groot het incident in het noordwesten van de Democratische Republiek Congo was.

Volgens de lokale autoriteiten zijn er 39 overlevenden. Omdat de bootjes niet beschikten over passagierslijsten, is op basis van de maximumcapaciteit van de vaartuigen een schatting van het aantal slachtoffers gemaakt.

De bootjes waren zogenoemde pirogues die aan elkaar waren vastgebonden. Pirogues zijn traditionele houten bootjes.

In Congo komen veel bootongelukken voor omdat vaartuigen vaak overbeladen zijn. In februari kwamen bij een bootongeluk in dezelfde rivier zestig mensen om. In 2010 waren zelfs 135 doden te betreuren bij een bootongeluk in het westen van land.

De lokale autoriteiten hebben drie dagen van rouw afgekondigd in de getroffen provincie.