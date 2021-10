Libanon zit sinds zaterdagmiddag zonder stroom na het stopzetten van de twee grootste energiecentrales van het land door brandstoftekorten. De elektriciteitsvoorziening komt volgens een functionaris op zijn vroegst maandag weer op gang.

Libanon probeert de oliereserves van het leger aan te spreken om de energiecentrales weer op te starten.

De stroomvoorziening in het Arabische land schiet al maanden ernstig tekort, met doorgaans maar twee uur elektriciteit per dag. Veel huishoudens gebruiken dieselgeneratoren, maar ook daarvoor is brandstof maar beperkt beschikbaar. Vorige maand kwamen nog wel tankers met diesel aan uit Iran, die werden geleverd aan de machtige sjiitische beweging Hezbollah.

Libanon kampt al tijden met een zware economische crisis. De waarde van het Libanese pond is sinds 2019 met 90 procent gedaald, waardoor het land geen brandstof kan kopen. Een Turks bedrijf dat stroom leverde vanuit twee drijvende energiecentrales voor de kust, stopte daar in mei mee na grote betalingsachterstanden.