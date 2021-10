Abolhassan Banisadr, die in 1980 de eerste president van Iran werd, is zaterdag op 88-jarige leeftijd na een lang ziekbed overleden in een ziekenhuis in Parijs.

Banisadr werd in 1980 door de islamitische geestelijkheid in het land aan de macht geholpen als eerste president van Iran sinds de islamitische revolutie in 1979.

Hij bleef een jaar aan, totdat hij werd afgezet na een conflict met een bondgenoot van ayatollah Ruhollah Khomeini, die na de revolutie de hoogste leider in Iran was. Banisadr wist het land te ontvluchten en leefde sindsdien in ballingschap in Frankrijk.

Na het afzetten van Banisadr veranderde Iran van een autoritaire democratie, waarin geestelijken geen president konden worden, in een theocratie, waarin de macht bijna volledig in handen van de sjiitische ayatollah Khomeini kwam. De presidenten na Banisadr waren vaak bondgenoten van deze ayatollah.

Banisadr vertelde in 2019, veertig jaar na de revolutie, tegen persbureau Reuters dat Khomeini de "principes van de revolutie" had verraden. Hem was naar eigen zeggen beloofd dat de revolutie de weg zou vrijmaken voor democratie en mensenrechten na het regime van de sjah.

De familie van Banisadr laat weten dat ze Banisadr willen begraven in de Parijse voorstad Versailles, waar hij gedurende zijn ballingschap leefde.