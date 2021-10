In het zuiden van Rusland zijn in de afgelopen week 26 mensen om het leven gekomen door alcoholvergiftiging. Zeker 28 anderen vertonen symptomen van alcoholvergiftiging.

De vergiftigingen zijn volgens de Russische autoriteiten veroorzaakt door plaatselijk gestookte drank in de regio Orenburg, in de buurt van de grens met Kazachstan.

Zes mensen zijn opgepakt in verband met het stoken en verkopen van de drank, die niet geschikt zou zijn voor consumptie omdat die een veel te hoog alcoholpercentage zou bevatten.

In een warenhuis in de stad Orsk werd een illegale fabriek opgerold. Er werden bijna dertienhonderd flessen illegaal geproduceerde alcohol in beslag genomen, melden Russische media. De Russische overheid gaat onderzoeken of de veiligheidsstandaarden wel worden gehaald.

"Ik adviseer alle inwoners van Orenburg om geen drank zonder licentie te kopen. Je betaalt daarvoor met je leven", zei de gouverneur van Orenburg tegen lokale media.

In 2016 kregen mensen in Siberië op grote schaal te maken met alcoholvergiftiging. Sindsdien zijn de veiligheidsregels en de controles flink aangescherpt in Rusland.