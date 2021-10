Opnieuw heeft een uitbarsting van de Cumbre Vieja-vulkaan op het Canarische eiland La Palma geleid tot de verwoesting van enkele gebouwen in de buurt van de vulkaan, meldt persbureau Reuters zaterdag.

Zeker vier gebouwen zijn zaterdagochtend door de lava opgeslokt, zeggen getuigen tegen Reuters. De nieuwe 'lavarivieren' teisterden het plaatsje Callejón de la Gata, dat in de buurt van de vulkaan ligt. De uitbarsting ging gepaard met felle bliksemschichten.

Vorige week stortte de noordzijde van de vulkaan in, waardoor lava hoog de lucht in werd geschoten en nieuwe lavastromen uit de vulkaan in de richting van het eiland begonnen te stromen.

De Spaanse premier Pedro Sánchez kondigde eerder aan dat zijn regering 206 miljoen euro zal vrijmaken voor herstel van het eiland La Palma. Het geld zal besteed worden aan de wederopbouw van infrastructuur, watervoorziening, werkgelegenheid, landbouw en het toerisme.

De Cumbre Vieja-vulkaan op La Palma barstte op 19 september voor het eerst in vijftig jaar tijd uit, met de verwoesting van zeker negenhonderd gebouwen en de evacuatie van ongeveer zesduizend bewoners als gevolg. Het Canarische eiland heeft een populatie van 83.000 bewoners.

De enkele honderden Nederlanders die op vakantie waren op het eiland, zijn door reisorganisatie TUI naar Nederland teruggehaald.