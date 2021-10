De staat Texas mag de strenge antiabortuswetgeving toch weer gaan uitvoeren, heeft het Hof van Beroep vrijdag beslist. Twee dagen eerder was het vonnis van een lagere rechter nog dat de "beledigende wetgeving" geen dag langer mocht gelden. Met de uitspraak van het Hof zijn abortussen na de zesde week van de zwangerschap opnieuw verboden in de zuidelijke staat.

De uitspraak kwam nadat de staat Texas in beroep was gegaan tegen het besluit van rechter Robert Pitman, die woensdag bepaalde dat de wet niet mag worden gehandhaafd en vrouwen legaal een abortus uit mogen blijven voeren terwijl rechtszaken over de wetgeving voortgezet worden.

De winst voor Texas is een grote tegenslag voor de regering Biden. De president had de "bizarre en extreme" wet in Texas sterk veroordeeld en zijn regering klaagde de staat Texas aan.

Door de nieuwe abortuswetgeving wordt er geen uitzondering meer gemaakt voor zwangerschappen die zijn veroorzaakt door verkrachting of incest. Burgers mogen bovendien dokters 'verklikken' die toch helpen bij het uitvoeren van een abortus en kunnen hier een beloning van 10.000 dollar voor krijgen.

Naar schatting 85 procent van de Texaanse vrouwen die hun zwangerschap willen laten beëindigen, zou dat niet meer in Texas kunnen. Biden heeft beloofd dat zijn regering gaat zoeken naar mogelijkheden om Texaanse vrouwen alsnog toegang te laten krijgen tot veilige en legale abortus.