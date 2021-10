De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag toestemming gegeven om documenten over 6 januari vrij te geven voor een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden. Die papieren houden verband met het optreden van zijn voorganger Donald Trump op de dag dat het Capitool werd bestormd door een woedende menigte aanhangers van de toenmalige Republikeinse president.

De commissie wil vertrouwelingen van Trump die weigeren mee te werken met de commissie vervolgen. De commissie werd opgericht om de rol van Trump bij de aanval op het Capitool te evalueren. De meeste Republikeinse parlementsleden noemen de commissie een schertsvertoning en weigeren mee te werken.

De commissie heeft voormalige adviseurs van de oud-president gedagvaard vanwege hun rol tijdens de bestorming. Onder anderen voormalig stafchef Mark Meadows en oud-adviseur Steve Bannon moeten uitleg geven, maar zij hebben tot nu toe geweigerd te verschijnen.

Trump heeft geprobeerd het vrijgeven van de documenten tegen te houden. Volgens hem heeft hij als oud-president het privilege om gevoelige documenten geheim te houden. Juridische experts zijn verdeeld over de vraag of dit van toepassing is op een voormalige president.