Een explosie in een moskee in de Noord-Afghaanse stad Kunduz heeft zeker vijftig mensen het leven gekost en minstens 140 anderen verwond, meldt Artsen zonder Grenzen. De aantallen zijn gebaseerd op slachtoffers die naar een ziekenhuis zijn gebracht en lopen vrijwel zeker nog op.

Volgens een woordvoerder van het Taliban-regime ging het om een zelfmoordaanslag in een sjiitische moskee tijdens de vrijdagse gebedsdienst. Een speciale eenheid stelt een onderzoek in.

De aanslag is nog niet opgeëist. Mogelijk zit de Afghaanse tak van terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanval in de provincie, waar ook Nederlandse militairen actief zijn geweest.

In de afgelopen weken zijn er meerdere aanvallen geweest. IS heeft de verantwoordelijkheid voor een aantal van die aanslagen opgeëist.

De Taliban hebben sinds ze de macht in augustus hebben overgenomen in de hoofdstad Kaboel verscheidene operaties tegen IS uitgevoerd.