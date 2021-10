De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar de journalisten Maria Ressa en Dmitry Muratov. De prijs wordt toegekend aan mensen die vrede bevorderen. Dit jaar ligt de nadruk op het bestrijden van nepnieuws en hun bijdragen aan de vrijheid van meningsuiting. "Een moedige strijd", aldus voorzitter Berit Reiss-Andersen van het Noorse Nobelcomité.

Reiss-Andersen noemde de winnaars vertegenwoordigers van alle journalisten die zich inzetten voor dergelijke idealen "in een wereld waarin democratie en de vrijheid van de pers steeds meer onder druk staan". Het was de eerste keer sinds 1935 dat de prijs is toegekend aan leden van de pers.

Ressa is een van de oprichters van het nieuwsnetwerk Rappler en staat bekend om haar kritische berichtgeving over het drugsbeleid van de zittende Filipijnse president Rodrigo Duterte. Ressa werd in 2018 vanwege haar journalistieke werk door het tijdschrift Time Magazine verkozen tot Person of the Year. Muratov is een Russische journalist en de hoofdredacteur van de onafhankelijke krant Novaya Gazeta.

WHO, Navalny en Thunberg waren ook kanshebbers

Dit jaar maakten 234 mensen en 95 organisaties kans op de prijs. Onder de genomineerden waren de Russische oppositieleider Alexei Navalny en de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Ook gezondheidsorganisatie WHO, de Black Lives Matter-beweging, de vaccinalliantie Gavi, de NAVO en VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR stonden op de lijst, evenals de actievoerders die strijden voor democratie in Hongkong.

Andere personen die in aanmerking kwamen, waren de Belarussische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya, de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, de kroonprins van Abu Dhabi en de voormalige Amerikaans president Donald Trump. Het comité houdt de namen van degenen die kandidaten voordragen minstens vijftig jaar geheim, maar zij kunnen ervoor kiezen hun keuze zelf bekend te maken.



De Nobelprijs voor de Vrede bestaat uit een onderscheiding en een geldbedrag van 10 miljoen Zweedse kronen (bijna 1 miljoen euro).

Vorig jaar ging de prijs naar het wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties voor de strijd tegen honger en het verbeteren van de omstandigheden voor vrede in conflictgebieden. Toen waren er 317 nominaties. Het record van 376 nominaties stamt uit 2016.

Keuze van de jury soms omstreden

In het verleden is er meerdere keren kritiek geweest op de keuze van de jury. In 1973 won de Amerikaanse politicus Henry Kissinger de prijs. Hij was echter verantwoordelijk voor de bombardementen op Cambodja in 1969 en 1970, waarbij circa 800.000 burgers zijn gedood.

In 1994 werd de prijs toegekend aan onder anderen Yasser Arafat, die later door onder meer Israël van terrorisme werd beschuldigd.

En in 2009 ging de prijs naar de Amerikaanse president Barack Obama. Hij had tijdens zijn eerste negen maanden in het Witte Huis weliswaar veel goede intenties uitgesproken, maar nog weinig bereikt.