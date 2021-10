De Amerikaanse president Joe Biden gaat natuurparken die door oud-president Donald Trump verkleind waren weer vergroten. Het Witte Huis meldt donderdag in een verklaring dat Biden daarmee een belangrijke belofte nakomt: hij zei eerder "dat nationale parken, monumenten en andere beschermde gebieden voor altijd en voor alle mensen beschermd moeten worden".

Het gaat om twee uitgestrekte nationale natuurgebieden in de staat Utah: Bears Ears en Grand Staircase-Escalante, waar Trump tijdens zijn presidentschap rigoureus in sneed.

Het eerste natuurpark, dat in 2016 door toenmalig president Barack Obama tot beschermd gebied was verklaard, leverde onder Trump 85 procent van de oppervlakte in. Grand Staircase-Escalante, een geesteskind van een andere oud-president, Bill Clinton, werd door Trump gehalveerd.

Biden zorgt ervoor dat de natuurgebieden opnieuw volledig tot beschermd gebied worden verklaard. Bears Ears wordt zelfs iets groter dan voorheen en zal een oppervlakte van ruim 5.500 vierkante kilometer beslaan. Grand Staircase-Escalante wordt hersteld tot 7.500 vierkante kilometer.

Een gebied in de Atlantische Oceaan voor de kust van de staat New England zal ook tot beschermd gebied worden bestempeld en op bijvoorbeeld de rode krab vissen wordt daar verboden.

Door de beslissing van Trump kregen lokale overheden meer zeggenschap over de gebieden en de grondstoffen. Er werd onder meer veeteelt, mijnbouw en commerciële visserij toegestaan. Toen Biden aantrad als president zei hij dat hij het besluit van Trump zou herzien. De Republikeinse gouverneur van Utah, Spencer Cox, zei donderdag dat het besluit van Biden om de natuurparken te vergroten hem teleurstelde.