Hoewel de vaccinatiegraad langzaam omhooggaat, is de coronasituatie in de Surinaamse ziekenhuizen nog steeds zeer ernstig. De beschikbare bedden op zowel de intensive care (ic) als de verpleegafdelingen zijn bezet en het medisch en verplegend personeel is volgens voormalig RIVM-directeur en speciaal gezant in Suriname Marc Sprenger "aan het eind van hun Latijn".

Sprenger, die in het land is om de Surinaamse autoriteiten te adviseren over de strijd tegen COVID-19, staat iedere dag in contact met ziekenhuizen en noodopvanglocaties voor coronapatiënten.

Volgens directeur Rakesh Sukul van het ministerie van Volksgezondheid is de top van de vierde golf in Suriname inmiddels bereikt. De R-waarde is inmiddels gedaald tot 0,81, waardoor het virus minder snel wordt verspreid dan enkele weken geleden. Wel blijft het percentage positieve tests van het totale aantal afgenomen coronatests rond de 40 procent schommelen.

Uit de laatste Surinaamse vaccinatiecijfers blijkt dat 36,6 procent van de doelgroep twee coronaprikken heeft gehad. Daarnaast heeft 11 procent van de mensen één prik gehad. In de afgelopen dagen lijkt de vaccinatiebereidheid wat toe te nemen.

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid maakte donderdag bekend dat er de komende dagen meer grote priklocaties ingericht gaan worden. En de openingstijden zullen verruimd worden: op sommigen plaatsen zijn de mensen zelfs 24 uur per dag welkom.

Voor komende zondag, een nationale feestdag in Suriname, is er een totale lockdown afgekondigd. Hiermee hopen de autoriteiten te voorkomen dat grote groepen mensen op straat gaan feestvieren. Op deze dag herdenken de marrongemeenschappen de strijd van hun voorouders tegen onderdrukking en voor vrijheid.