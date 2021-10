Een nucleaire onderzeeboot van de Amerikaanse marine is afgelopen zaterdag in de Zuid-Chinese Zee beschadigd geraakt door een botsing met een onbekend object. De marine meldt donderdag in een verklaring dat de kernonderzeeboot onder water opereerde toen ze in botsing kwam met het object.

Geen van de bemanningsleden aan boord van de ruim 107 meter lange USS Connecticut is volgens de marine in levensgevaar, maar volgens de maritieme nieuwssite USNI News zijn zeker tien personen aan boord gewond geraakt. Het gaat om "matige tot lichte verwondingen".

De marine doet onderzoek naar de schade, maar meldt dat de onderzeeboot zeewaardig blijft. Ook zou het nucleaire aandrijvingsmechanisme niet beschadigd zijn geraakt.

Het incident komt op een moment dat de spanningen tussen China en de Verenigde Staten oplopen in de Indo-Pacifische regio. Taiwan meldde de afgelopen dagen dat China met tientallen straaljagers en bommenwerpers het luchtruim van de Aziatische eilandstaat had geschonden. Maleisië meldde eerder deze week dat Chinese schepen de territoriale wateren waren binnengedrongen.