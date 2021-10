De Belg die donderdag mogelijk gewapend rond zou hebben gelopen in Kortrijk en Waregem, is opgepakt. Vanwege de situatie werden onder meer scholen en sommige openbare gebouwen gesloten. Uiteindelijk bleek de man een airsoftwapen bij zich te dragen. Alle veiligheidsmaatregelen worden nu weer opgeheven.

De achttienjarige man zou zich donderdagochtend verdacht hebben gedragen in een bus naar Kortrijk en mogelijk een wapen bij zich hebben gehad. Volgens Hogeschool VIVES zou hij tegen een van de studenten gezegd hebben "iets te zullen aanrichten" op de school.

Zo'n vierduizend leerlingen van de hogeschool in Kortrijk moesten daardoor enkele uren binnenblijven. Zij mochten de schoolgebouwen in de middag weer verlaten.

De man werd in de middag zo'n 20 kilometer verderop gezien in Waregem. Daarop besloot de stad alle scholen en een aantal openbare gebouwen, waaronder het gemeentehuis, af te sluiten. Daardoor zaten bijna tienduizend leerlingen vast, aldus Het Laatste Nieuws.

De verdachte werd door de Belgische politie opgepakt. Bij zijn arrestatie in Waregem bleek hij in het bezit te zijn van een airsoftwapen, een balletjespistool dat erg op een echt wapen lijkt. Volgens familieleden zou de jongen in de war zijn en was hij niet gevaarlijk.