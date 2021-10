Het Poolse recht gaat boven het Europese recht. Dat oordeelt het Poolse grondwettelijk hof donderdag. De uitspraak is een grote tegenslag voor de Europese Unie, omdat het Europees recht normaal wordt gezien als de juridische basis van de EU. Volgens juristen is er zelf sprake van een "Polexit", die in potentie erger is dan de Brexit.

Volgens het hof zijn sommige Europese wetten in strijd met de Poolse grondwet.

Brussel heeft de bevoegdheid om op een aantal thema's bindende wetgeving te realiseren. Dan gaat het om bijvoorbeeld concurrentieregels op de Europese markt, milieumaatregelen en de regels over de waarborging van onafhankelijke rechtspraak in EU-lidstaten. Lidstaten zijn op dit soort thema's min of meer gedwongen om zich aan de Europese regels te houden.

Het proces komt voort uit een conflict over de hervormingen van het rechtstelsel van Polen. Volgens de Europese Commissie wordt de onafhankelijke rechtspraak ondermijnd, terwijl Warschau claimt dat Brussel zich onterecht met de interne aangelegenheden van een lidstaat bemoeit.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki vroeg het tribunaal vervolgens uitspraak te doen over de vraag of het Europees recht boven het Poolse recht staat. De zaak begon al in maart, maar is sindsdien vier keer uitgesteld.