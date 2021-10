De burgemeester van het Belgische Waregem heeft in reactie op de zoektocht naar een mogelijk gewapende man in Kortrijk alle scholen gesloten, meldt VRT Nieuws. De politie vermoedt dat de gezochte man zich verplaatst heeft. Waregem ligt op een kleine 20 kilometer van Kortrijk.

Het sluiten van de scholen gebeurde uit voorzorg. Volgens justitie is "van dreiging geen sprake" en is de achttienjarige jongen volgens familieleden in de war, maar niet gevaarlijk.

Zo'n vierduizend leerlingen van de Hogeschool VIVES in het Belgische Kortrijk moesten donderdagochtend enige tijd binnenblijven, omdat zich mogelijk een gewapende man bevond op het terrein van de school. De man is nog niet gevonden, maar er zou geen sprake meer zijn van gevaar in Kortrijk.

Er is nog niets bekend over eventuele slachtoffers. Volgens Het Laatste Nieuws zijn er geen schoten gelost.

"Blijkbaar zou er vanmorgen rond 8.00 uur iemand van de bus gestapt zijn", zei de algemeen directeur van VIVES vanochtend. "Die persoon gedroeg zich verdacht en is gekend bij de politie. Het zou niet om een VIVES-student gaan, maar meer weet ik ook niet."