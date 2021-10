De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk is niet van plan om de benoemingen van zijn familie en vrienden in overheidsfuncties terug te draaien, meldt Starnieuws donderdag na een persmoment met de vicepresident. President Chan Santokhi kondigde maandag aan de benoemingen te gaan evalueren.

Sinds het aantreden van Santokhi's regering is er veel kritiek op benoemingen van vrienden en familie van bewindspersonen in verschillende functies. Santokhi had bij zijn aantreden juist beloofd dat hij een einde zou maken aan vriendjespolitiek en dubbele functies.

De jongere broer van Brunswijk, Leo Brunswijk, bekleedt sinds het aantreden van de vicepresident drie (overheids)functies. Volgens Ronnie Brunswijk valt dat aantal enorm mee: andere personen zouden tien functies bekleden en zijn jongere broer zou er niet veel aan verdienen.

"Dus mijn familie mag niet eten?", verdedigt Brunswijk de benoemingen. "Als het zo is dat je vicepresident wordt en al je familieleden geen werk meer mogen vinden..." Brunswijk werd er door journalisten op gewezen dat er ook sprake is van andere werkgevers. "Dat is hun hoofdpijn", reageerde de vicepresident.

In september werd Brunswijk drie jaar geschorst door de CONCACAF, de voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben. De vicepresident had zichzelf opgesteld in een wedstrijd van de club Inter Moengotapoe, waarvan hij eigenaar is. Naderhand verschenen er op sociale media beelden waarop Brunswijk geld leek uit delen in de kleedkamer van de tegenstander uit Honduras.