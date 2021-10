De Koninklijke Marechaussee heeft op Bonaire een vrouw aangehouden die tientallen valse COVID-19-testen zou hebben verstrekt aan mensen die zich op corona lieten testen voordat ze naar de Verenigde Staten reisden.

De 42-jarige verdachte werkte op het vliegveld bij de post waar commerciële PCR- en antigeen-testen worden afgenomen bij reizigers, meldt de marechaussee. Ze wordt verdacht van valsheid in geschrifte en/of oplichting. Onderzocht wordt of er eerder meer incidenten zijn geweest en of en hoe de vrouw haar positie hierbij heeft misbruikt.

Mensen die zich 2 oktober op het vliegveld lieten testen en daarvoor betaalden, kregen daarna een document dat niet klopte. Bij het inchecken voor hun vlucht, kregen grensbewakers twijfels bij de papieren. Navraag wees uit dat de instantie die op de documenten stond deze personen nooit had getest en ook geen testresultaten voor ze had afgegeven waarna de marechaussee erbij werd gehaald. De reizigers die geen geldig testbewijs hadden, konden niet met hun vlucht mee, aldus de marechaussee.

Bij het onderzoek werkt de marechaussee samen met het Korps Politie Caribisch Nederland en de afdeling publieke gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire.