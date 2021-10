De WHO heeft woensdag het eerste malariavaccin ter wereld goedgekeurd. De gezondheidsorganisatie adviseert het vaccin op grote schaal in te zetten bij Afrikaanse kinderen. Op dat continent sterven jaarlijks zo'n 250.000 kinderen aan malaria.

WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus sprak woensdag van een historische dag en een doorbraak. Volgens hem kunnen jaarlijks tienduizenden levens worden gered. Hij benadrukte dat andere maatregelen tegen malaria nodig blijven, zoals muskietennetten. Malaria is een ziekte die via een muggenbeet in het lichaam terechtkomt.

Het vaccin genaamd Mosquirix is ontwikkeld door het Britse farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline. Zes jaar geleden bleek dat het middel effectief was tegen malaria. Het Afrikaanse land Malawi gebruikte het vaccin in 2019 als eerste. Ook Ghana en Kenia deden mee met het geven van het vaccin aan kinderen.

Inmiddels zijn meer dan 800.000 kinderen gevaccineerd tegen malaria. Op basis daarvan is nu besloten het vaccin breder in te zetten.

Hoewel Mosquirix het eerste vaccin tegen malaria is dat is goedgekeurd, is het slechts voor 30 procent effectief. Het vaccin vereist maximaal vier doses en bescherming vervaagt na enkele maanden. Toch denken wetenschappers dat het middel een grote impact kan hebben gezien de extreem grote hoeveelheid malariagevallen in Afrika elk jaar.