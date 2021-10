De Poolse regering had een kritische rechter niet zomaar mogen overplaatsen, oordeelt het Europees Hof van Justitie woensdag. Dit betekent een nieuwe nederlaag voor Polen rond de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, nadat het Hof het land in andere zaken ook ongelijk had gegeven.

De Poolse rechter Waldemar Zurek vatte de overplaatsing op als een degradatie. Het Europees Hof van Justitie gaat hier in zoverre in mee dat het vindt dat de overplaatsing niet correct is verlopen.

De zaak rond rechter Zurek raakt aan belangrijke pijlers van de rechtspraak, stelt het Hof in Luxemburg. Om ervoor te zorgen dat rechters onafhankelijk hun werk kunnen doen, mogen ze niet zomaar worden overgeplaatst, gedegradeerd of ontslagen.

Een rechter moet in ieder geval bezwaar kunnen maken, maar ook dat is niet goed gegaan, zo is het Hof met Zurek eens. De rechter die zich over zijn protest boog, was niet op een zuivere manier aangesteld en dat wekte twijfels over zijn onpartijdigheid.

De Poolse regering is al geruime tijd bezig om haar greep op de rechterlijke macht te versterken. Dat baart in binnen- en buitenland zorgen over de staat van de Poolse democratie en rechtsstaat. Het Europees Hof riep Polen al in meerdere rechtszaken over de hervormingen in de rechtspraak een halt toe.