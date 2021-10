Uit duizenden door een ngo gepubliceerde videobeelden blijkt dat Russische gevangenen door bewakers worden gemarteld en seksueel worden misbruikt. Dit zou in verschillende gevangenissen verspreid over Rusland zijn gebeurd, schrijft The Moscow Times.

Ngo Gulagu.net heeft meer dan 40 gigabyte aan dergelijk filmmateriaal uit Russische gevangenissen verzameld. De website is inmiddels uit de lucht gehaald. The Moscow Times baseert zich op nieuwssite MediaZona en heeft de beelden nog niet kunnen verifiëren.

Beelden uit de gevangenis Saratov laten zien dat een gevangene wordt verkracht met verschillende objecten. Volgens de oprichter van de ngo zijn deze beelden verkregen via een voormalige gevangene en IT-specialist uit Belarus. Hij had tussen 2018 en 2020 toegang tot computers van gevangenissen in verschillende regio's.

Het Kremlin heeft gereageerd op het beeldmateriaal uit het gevangenisziekenhuis Saratov en bevestigt het bestaan ervan. "Het zal tot serieus onderzoek leiden", zegt een Kremlin-woordvoerder over de beelden. De federale gevangenisdienst heeft de gevangenis vragen over de video's gesteld.

Komende weken wil Gulagu.net meer beelden publiceren. Ook heeft de ngo materiaal naar het Europees comité voor de preventie van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) gestuurd. Het comité heeft er nog niet op gereageerd.