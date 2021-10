In het voormalige concentratiekamp Auschwitz zijn dinsdag vernielingen ontdekt aan negen houten barakken. Het gaat om meerdere met verf aangebrachte leuzen, waarvan een aantal antisemitisch. Organisatie Auschwitz Memorial laat via Twitter weten aangifte te hebben gedaan.

Het vandalisme werd dinsdagochtend ontdekt. De leuzen zijn zowel in het Duits als in het Engels aangebracht. Twee leuzen verwijzen naar het Oude Testament, verwijzingen die volgens het museum vaak worden gedaan door antisemieten. Ook zouden onder de leuzen Holocaust-ontkennende uitspraken zijn.

In een reactie zegt Auschwitz Memorial dat de leuzen naast een aanval op de herdenkingsplaats een "schandelijke aanval op het symbool van een van de grootste tragediën in de geschiedenis van de mens is" en een "pijnlijke klap voor de herinnering van alle slachtoffers van het concentratiekamp".

In het onderzoek naar het vandalisme worden onder meer camerabeelden van de locatie bekeken. Zodra de politie het onderzoek ter plekke heeft afgerond, kan de organisatie beginnen met het weghalen van de leuzen.