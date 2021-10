Een onafhankelijke partij gaat onderzoek doen naar het gedrag van de Britse politie. Dat heeft de Britse regering besloten naar aanleiding van de moord op Sarah Everard, waarvoor een agent uit Londen afgelopen week een levenslange celstraf opgelegd kreeg. De politie van Londen stelde eerder al een eigen onderzoek in.

De chef van de hoofdstedelijke politie zei eerder dat de moordenaar van de 33-jarige Everard het korps "te schande heeft gemaakt". De 48-jarige Wayne Couzens misbruikte zijn positie bij de politie toen hij in maart ging "jagen" op een vrouw in Londen. Hij lokte Everard mee door te doen alsof hij haar arresteerde.

"De recente tragische gebeurtenissen hebben onvoorstelbare gebreken bij de politie blootgelegd", zei minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel op het congres van de Conservatieve Partij in Manchester. "Het is weerzinwekkend dat een dienstdoende politieagent zijn machts- en vertrouwenspositie kon misbruiken om zo'n afschuwelijke misdaad te plegen."

Couzens werd eerder ondanks andere incidenten niet bestraft, wat de vraag heeft opgeworpen hoe de politie omgaat met agenten die de fout in gaan. "We moeten weten hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren om zeker te stellen dat zoiets nooit meer wordt herhaald", aldus Patel.

Het onderzoek is opgesplitst in twee delen: het eerste richt zich op het gedrag van Couzens in de aanloop naar de moord en het tweede is gericht op de cultuur en het interne toezicht bij de politiekorpsen.