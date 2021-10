George Floyd, de zwarte Amerikaan die in 2020 werd gedood doordat een witte agent negen minuten lang op zijn nek ging staan, wordt postuum gratie verleend voor een veroordeling in 2004. Dat heeft een rechtbank in de Amerikaanse staat Texas besloten. Floyd werd destijds tot tien maanden cel veroordeeld omdat hij voor 10 dollar (zo'n 8,62 euro) aan crack had verkocht.

De Texaanse commissie die over de gratieverzoeken gaat, heeft volgens NBC unaniem ingestemd met de postume gratieverlening. De gouverneur van de staat moet het voorstel nog wel bevestigen.

"Wij staan niet meer achter de integriteit van de veroordeling van meneer Floyd", meldt de commissie in een verklaring. "Het is niet te rechtvaardigen dat hij een onterechte veroordeling achter zijn naam heeft staan."

Een undercoveragent lokte de drugsdeal in 2004 uit. Deze agent zit nu zelf vast, op verdenking van twee moorden. In 2019 overleden twee mensen bij een drugsinval die hij leidde. Al meer dan 160 aanhoudingen van deze agent zijn nietig verklaard.

Na de dood van Floyd gingen overal in de Verenigde Staten mensen de straat op om te protesteren, met de leus Black Lives Matter. Ook in andere landen, waaronder Nederland, werd gedemonstreerd tegen institutioneel racisme. De verantwoordelijke agent Derek Chauvin werd recent veroordeeld tot 22 jaar celstraf.

Afgelopen zondag besmeurde een nog onbekende dader een buste van Floyd in New York met verf. Ook in juni gebeurde dat al eens.