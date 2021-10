Franse katholieke geestelijken hebben sinds 1950 zeker 216.000 mensen seksueel misbruikt. Als het misbruik door mensen zonder officiële functie binnen de kerk wordt meegeteld, zouden er zelfs 330.000 slachtoffers kunnen zijn, stelt een commissie die op verzoek van de kerk onderzoek doet.

De commissie onder leiding van Jean-Marc Sauvé heeft 22 zaken van vermeend seksueel misbruik binnen de Franse katholieke kerk doorverwezen naar justitie. Zo'n veertig zaken zouden zijn verjaard, terwijl de vermeende daders nog in leven zouden zijn. De commissie heeft de gegevens van die personen doorgegeven aan de kerk.

In zo'n 80 procent van de gevallen zijn slachtoffers jongens of mannen, concludeert de commissie. Sauvé laat weten dat 60 procent van de slachtoffers kampt met problemen rond seksualiteit en gevoelsleven.

De commissie doet sinds 2018 onderzoek naar misbruik binnen de Franse katholieke kerk. Zondag liet Sauvé weten dat naar schatting "tussen 2.900 en 3.200 daders rond misbruik" (priesters of kloosterlingen) sinds 1950 actief zijn of zijn geweest.

Een organisatie die namens de slachtoffers van het misbruik spreekt, is geschokt door de conclusies in het 2.500 pagina's tellende rapport dat dinsdag is verschenen. "216.000 slachtoffers en 3.000 daders, dat betekent 70 slachtoffers per dader", zegt Olivier Savignac namens de slachtoffers.

In 2019 hebben de onderzoekers getuigen gevraagd zich te melden. Ook openden ze een hotline voor tips. Dat leidde tot duizenden reacties.