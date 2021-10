De voormalige Catalaanse separatistenleider en regiopremier Carles Puigdemont wordt door Italië vooralsnog niet aan Spanje overgeleverd. Een rechter op Sardinië bepaalde dat de zaak moet wachten op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de status van de omstreden politicus, die in Spanje wordt gezocht wegens zijn chaotische poging Catalonië in oktober 2017 van Spanje af te scheiden.

Puigdemont was naar een bijeenkomst van Sardinische separatisten gekomen en werd aangehouden op verzoek van de Spaanse justitie. Hij meldde zich maandag weer bij de rechtbank. Die moest besluiten of hij kan worden overgeleverd aan Madrid, maar stelt dat nu uit.

De 58-jarige Puigdemont probeert al jaren uit handen van de Spaanse justitie te blijven. Hij vluchtte in 2017 uit Spanje en ging in België in ballingschap. De separatist werd in 2018 aangehouden door de Duitse autoriteiten en werd eind vorige maand weer opgepakt toen hij Sardinië bezocht. Hij kwam daarna voorwaardelijk vrij en mocht tijdelijk terug naar België.

Puigdemont heeft ook een beroep gedaan op het Gerecht van de Europese Unie, onderdeel van het Europees Hof van Justitie. De politicus zit sinds 2019 in het Europees Parlement en wil gebruikmaken van zijn onschendbaarheid, die in maart was ingetrokken door dat parlement.

Halfslachtige poging tot onafhankelijkheid

De ex-leider van Catalonië had eerder al een poging gedaan om het schrappen van zijn onschendbaarheid te laten terugdraaien door de Europese rechter. Die vond dat toen niet nodig omdat er geen reden was om aan te nemen dat Puigdemont aan Spanje zou worden overgedragen. Nu dat alsnog tot de mogelijkheden behoort, wil hij voorlopig herstel van zijn onschendbaarheid.

Puigdemont hield als regiopremier een onwettig referendum over de afscheiding van Spanje en liet het regioparlement de onafhankelijkheid van Catalonië uitroepen. De Spaanse autoriteiten erkenden de afscheiding niet en arresteerden prominente separatisten.

Puigdemont kon zelf vluchten, maar medestanders kregen na het referendum jarenlange celstraffen opgelegd. De Spaanse regering verleende eerder dit jaar gratie aan negen separatisten. De Spaanse premier Pedro Sánchez hervatte onlangs de dialoog met de huidige Catalaanse leider Pere Aragonès.