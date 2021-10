Het aantal coronabesmettingen op Bonaire is toegenomen na een periode van relatief weinig nieuwe gevallen. Op 3 oktober waren er volgens de overheid 142 besmette personen op het eiland, een week eerder waren dat er nog 68. Daarmee steekt Bonaire af bij de andere eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk, waar het aantal besmettingen juist daalt.

De toename op Bonaire is opvallend omdat het aantal vaccinaties redelijk groot is. Bijna 83 procent van de volwassen bevolking op Bonaire is minstens één keer geprikt, bijna 73 procent is volledig ingeënt. Van het aantal jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar is bijna 50 procent minimaal één keer gevaccineerd.

Volgens Hans van den Kerkhof, arts infectieziektebestrijding en adviseur van de overzeese rijksdelen bij het RIVM, zijn de besmette mensen "in grote meerderheid niet-gevaccineerde patiënten". "De uitbraak is begonnen na opening van de scholen en heeft zich daarna verspreid naar de gezinnen van betrokken leerlingen", zegt Van den Kerkhof.

Er is nog geen verklaring gevonden voor het feit dat de besmettingen op Bonaire wel toenemen, maar op de omliggende eilanden niet. De coronamaatregelen op Bonaire zijn vergelijkbaar met die op de andere eilanden.

Er zijn momenteel twee mensen opgenomen in het ziekenhuis. "Als het aantal opgenomen patiënten toeneemt, zal dat waarschijnlijk aanleiding zijn om meer maatregelen te nemen, omdat de uitwijkmogelijkheden naar Curaçao en Aruba beperkt zijn", aldus Van den Kerkhof.

De overheid van Bonaire neemt de situatie "serieus" en heeft de geldende maatregelen tot 1 november verlengd. Dat betekent dat maximaal vijftig mensen aanwezig mogen zijn bij privébijeenkomsten. Voor evenementen geldt een maximum van honderd mensen.

Gezaghebber Edison Rijna doet een oproep aan mensen die in een risicogroep zitten, zoals mensen met suikerziekte, overgewicht of hartproblemen, "om geen risico te nemen en zich te laten vaccineren".