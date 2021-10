De tropische orkaan Shaheen arriveert zondag aan land in Oman. Het land wordt de afgelopen decennia steeds vaker geteisterd door orkanen, maar nog nooit kwam de storm vanuit het noorden.

Meestal komen de stormen aan land in het oosten en zuiden van Oman, laat meteoroloog Yannick Damen van Weerplaza weten. "De koers van Shaheen-Gulab, die in het noorden landfall maakt, is dus zeker bijzonder te noemen."

Verder zal er in de hoofdstad Doha zondag zo'n 100 millimeter regen vallen, gelijk aan wat er gemiddeld in een jaar valt. Het woestijngebied ten noorden van de hoofdstad Masqat krijgt nog meer regen te verduren, wel 400 millimeter. "Door de snelle stijging van het water in het droge gebied kan dit tot plotselinge overstromingen leiden."

De Omaanse autoriteiten roepen mensen op om te vertrekken uit de kustgebieden. Al drie mensen zijn overleden door de orkaan, onder wie een kind.

Oman heeft verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo zijn er 2.700 mensen naar noodopvangen gebracht. Vluchten van en naar Masqat zijn uitgesteld en de wegen rondom de miljoenenstad zullen tijdens de storm alleen nog toegankelijk zijn voor noodhulp en humanitaire reizen.

Aantal stormen neemt verder toe

Oman heeft ongeveer eens per drie jaar last van een tropische storm of cycloon. "De metingen uit deze regio zijn pas sinds 1970 betrouwbaar, en daaruit blijkt dat er in de afgelopen decennia meer stormen het Arabisch schiereiland troffen dan in de vorige eeuw", vertelt Damen.

Damen voorspelt dat Oman door de klimaatverandering in de toekomst nog meer en zwaardere stormen te verduren krijgt. "Dat komt door de opwarming van het zeewater. In de afgelopen decennia bedroeg die al ruim 1 graad."