In Rusland is in de afgelopen 24 uur een recordaantal mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In die periode zijn 890 mensen bezweken aan COVID-19. Al vier dagen op rij telt Rusland per dag meer coronagerelateerde sterfgevallen dan ooit tevoren.

De coronataskforce van de Russische overheid meldt zondag dat er in de afgelopen 24 uur 25.769 nieuwe coronagevallen bij zijn gekomen, waarvan 4.294 in Moskou. Ook deze aantallen nemen toe ten opzichte van de 24 uur ervoor.

Sinds woensdag worden er steeds nieuwe recordaantallen overledenen als gevolg van het coronavirus gemeld. Het gaat telkens om meer dan achthonderd doden per dag.

Het totale aantal coronagerelateerde doden in Rusland ligt inmiddels op 209.918. Het land heeft ruim 144 miljoen inwoners.

Het vaccineren loopt nog geen storm in het land, terwijl vaccinaties daar al sinds augustus 2020 beschikbaar zijn. Slechts 37 procent van de volwassenen is volledig gevaccineerd, meldt de site Gogov, die de regionale coronacijfers bijhoudt.