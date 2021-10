Zakenman Bernard Tapie is zondag op 78-jarige leeftijd overleden aan kanker. De Fransman was minister, zanger, acteur, auteur en tv-presentator, maar is misschien wel het bekendst als de omstreden maar ook zeer succesvolle voorzitter van voetbalclub Olympique Marseille.

Tapie leed al enkele jaren aan maag- en slokdarmkanker. "Hij is vanochtend vredig heengegaan, omringd door zijn vrouw, zijn kinderen, zijn kleinkinderen en zijn broer", meldt zijn familie in een verklaring aan de Franse krant La Provence.

Tapie was in de jaren tachtig en negentig een zeer bekend persoon in Frankrijk, waar hij in zijn vele verschillende rollen vaak in de publiciteit verscheen.

De Parijzenaar vergaarde zijn fortuin door verliesgevende bedrijven op te kopen en die later voor veel winst weer te verkopen. Zo kocht hij in 1990 adidas, dat op dat moment bijna failliet was.

Twee jaar later moest Tapie zijn aandeel in het sportmerk verkopen, omdat hij minister voor Stadszaken werd in het kabinet van de socialistische president François Mitterrand. Die functie bekleedde hij maar een paar maanden.

Bernard Tapie in 2019. Bernard Tapie in 2019. Foto: ANP

Veel successen in de sport, ook schandalen

Tapie gebruikte zijn geld ook om successen te boeken in de sportwereld. Zo richtte hij in 1984 de wielerploeg La Vie Claire op. In de (bonte) kleuren van dat team won de legendarische Franse renner Bernard Hinault in 1985 zijn vijfde en laatste Tour de France. Een jaar later was de ploeg wederom succesvol met de eindzege van de Amerikaan Greg LeMond.

Het bekendst werd Tapie als voorzitter van Olympique Marseille. Tussen 1986 en 1994 investeerde hij veel in topspelers zoals de huidige Franse bondscoach Didier Deschamps. Dat leverde in 1989 het eerste kampioenschap in zeventien jaar op voor de Zuid-Franse voetbalclub.

Olympique Marseille pakte ook de titel in 1990, 1991, 1992 en 1993. In dat laatste jaar volgde de grootste prijs. De ploeg van de Belgische trainer Raymond Goethals won de eerste editie van de Champions League door in de finale met 1-0 te winnen van het AC Milan van Marco van Basten, Frank Rijkaard en Ruud Gullit.

Die zege in München is omstreden. Later bleek namelijk dat Olympique Marseille, onder leiding van Tapie, meerdere spelers van Valenciennes had omgekocht. Marseille speelde vier dagen voor de Champions League-finale de kampioenswedstrijd tegen die Franse club en wilde zijn spelers in dat duel zo veel mogelijk sparen.

Olympique Marseille raakte door deze zaak het kampioenschap van 1993 kwijt, terwijl Tapie na een slepende rechtszaak in 1995 werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Het betekende het einde van zijn carrière in de sport en de politiek.