In de Verenigde Staten zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor het recht op abortus. Er vonden 660 demonstraties plaats in verschillende steden in het land. De voornaamste aanleiding voor de protesten is een nieuwe abortuswet in de staat Texas die vorige maand in werking trad.

De abortuswet in Texas is de strengste van het land. De wet verbiedt het om een zwangerschap af te breken wanneer een hartslag waarneembaar is bij de embryo. Dat is meestal al vroeg in de zwangerschap - rond de zes weken. Veel vrouwen weten op dat punt nog niet dat ze zwanger zijn. 85 tot 90 procent van de abortussen worden volgens experts pas na zes weken uitgevoerd, meldt persbureau Reuters.

De abortuswet in Texas maakt geen uitzondering voor incest of verkrachting. Gewone burgers krijgen een vergoeding van minstens 10.000 dollar als ze een succesvolle aanklacht indienen tegen iemand die een illegale abortus mogelijk maakte.

De tienduizenden demonstranten zijn het niet eens met de beperkingen op abortus in verschillende Amerikaanse staten en pleiten voor het behoud van het grondwettelijke recht op de behandeling.

In Mississippi dient een abortuszaak waarvan de uitspraak een precedentwerking kan hebben voor de rest van het land. Daarmee zou het grondwettelijke recht op abortus dat werd vastgesteld na de beroemde zaak Roe v. Wade in 1973, omvergeworpen kunnen worden. Dat zou betekenen dat Amerikaanse staten vrij zijn om abortus te verbieden, beperken, of toestaan.

"Het maakt niet uit waar je woont, waar je ook bent, dit moment is donker", zei Alexis McGill Johnson, de president van de organisatie Planned Parenthood, tijdens een demonstratie in Washington.