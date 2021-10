De vrijdag opgepakte Georgische oud-president Mikheil Saakashvili heeft zijn landgenoten ertoe opgeroepen te gaan stemmen in de lokale verkiezingen die zaterdag worden gehouden. Saakashvili benadrukte op Twitter dat geen stem verloren mag gaan.

"Mijn vrijheid, en nog belangrijker jullie vrijheid, hangt volledig af van jullie daden en jullie vermogen om te strijden", twitterde Saakashvili zaterdag.

De lokale verkiezingen waren voor Saakashvili reden om vanuit Oekraïne naar Georgië te reizen. Hij werkt in Oekraïne bij een overheidsorgaan dat zich bezighoudt met hervormingen. Kort voor zijn arrestatie had Saakashvili zijn landgenoten ertoe opgeroepen de straat op te gaan om te protesteren tegen de huidige Georgische president Salome Zourabichvili.

Saakashvili leidde Georgië tussen 2004 en 2013. Daarna verbleef hij in onder meer de Verenigde Staten en Nederland. Hij is getrouwd met de uit Terneuzen afkomstige Sandra Roelofs. Saakashvili werd in 2018 in Georgië bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens machtsmisbruik. Zelf noemt hij die beschuldigingen politiek gemotiveerd.

Na de aanhouding van Saakashvili op vrijdag zei het huidige staatshoofd Zourabichvili dat ze niet van plan is de vroegere president amnestie te verlenen. Dat zou erop duiden dat Saakashvili zijn volledige straf in Georgië moet uitzitten.

Sinds de parlementsverkiezingen van afgelopen najaar is de politieke situatie in Georgië zeer gespannen. De oppositie, en dan met name de door Saakashvili opgerichte partij UNM, bestempelde de overwinning van de regerende Georgische Droom-partij als frauduleus.