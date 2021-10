Marokko telt ongeveer 3,4 miljoen inwoners van zestig jaar of ouder, heeft de commissie voor planning van het land (HCP) bekendgemaakt. Omdat Marokko vergeleken met andere landen niet goed scoort op het gebied van het welbevinden van ouderen en de gezondheidszorg te wensen over laat, maakt de commissie zich zorgen over het groeiende aandeel van deze groep inwoners.

In 2004 was 8 procent van de ongeveer 47 miljoen Marokkanen ouder dan zestig jaar. In 2021 is dat aandeel 11,7 procent.

De HCP verwacht dat in 2030 15,4 procent van de bevolking ouder dan zeventig jaar is. Dat komt volgens de commissie door een combinatie van een hogere levensverwachting en minder geboortes.

Voor ouderen is Marokko echter geen ideale plek om te wonen, aldus Morocco World News. Het Noord-Afrikaanse land stond in de Global AgeWatch Index van 2015 op de 72e plaats wat betreft levensverwachting en psychisch welbevinden van inwoners ouder dan zestig jaar.

Marokko probeert daarom de gezondheidszorg in het land te verbeteren. In april kondigde koning Mohammed VI een project aan dat alle inwoners vanaf 2025 toegang moet geven tot door de staat betaalde gezondheidszorg.