De leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn het vrijdag niet eens geworden over een gezamenlijke verklaring over Noord-Koreaanse raketlanceringen. Vrijdag vergaderde de raad ruim een uur over de kwestie op verzoek van de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Noord-Korea lanceerde eerder deze week een hypersonische raket die vijf keer sneller gaat dan het geluid en lange afstanden kan afleggen. Frankrijk drong aan op een openbare verklaring, maar Rusland en China waren daartegen. De twee landen zeiden volgens een diplomaat dat ze meer tijd nodig hebben om de situatie te onderzoeken.

In 2017 legde de Veiligheidsraad op verzoek van de VS drie keer sancties op aan Noord-Korea na nucleaire tests. Sindsdien zijn de landen het niet meer eens geworden over wat te doen met Noord-Korea.

China is de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea en is het vaak niet eens met andere landen. Ook Rusland kiest vaker de kant van Noord-Korea, onder meer door om een verlichting van de sancties te vragen.

Noord-Korea maakte vrijdag bekend luchtafweerraketten te hebben getest. Het is de volgende stap in de oplopende spanningen tussen de beide Korea's en tussen het stalinistische land en de VS. Sinds september is het land druk bezig met het testen van raketten. De leider van het land, Kim Jong-un noemde een Amerikaans aanbod voor gesprekken een "kinderachtig trucje". Biden zet het "vijandige beleid van zijn voorgangers voort", aldus Kim.