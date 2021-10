De voormalige agent in Frankrijk die woensdag zelfmoord pleegde en in zijn afscheidsbrief bekende dat hij achter een serie moorden en verkrachtingen zat in de jaren tachtig en negentig, wordt officieel verantwoordelijk gehouden voor die misdaden. DNA-onderzoek wijst uit dat hij op meerdere plaatsen delict is geweest.

Daarmee komt een einde aan een van de grootste cold cases in de historie van de Parijse politie. De 59-jarige man werd al 35 jaar gezocht.

De man kwam in het vizier van het politiekorps, omdat onderzoekers zich hadden gericht op agenten die in de jaren tachtig en negentig actief waren in Parijs of de directe omgeving van de stad. Toen de ex-agent werd opgeroepen voor verhoor, kwam hij niet opdagen.

Het eerste slachtoffer maakte de man in 1986. Een elfjarig meisje werd toen in Parijs verkracht en vermoord. In 1987 werd een echtpaar in de Franse hoofdstad gedood en in 1994 een negentienjarige man. De Franse politie vermoedt dat dit het werk is van dezelfde dader. Meerdere verkrachtingszaken in die periode werden ook nooit opgelost.

Man misbruikte zijn status als agent om slachtoffers te maken

Volgens The Guardian heeft de man zijn handboeien, aangeleerde gevechtstechnieken en politiebadge gebruikt terwijl hij zijn slachtoffers maakte. Zijn status als politieagent zou hij bij ten minste drie verkrachtingen hebben misbruikt.

De dader had volgens getuigen een gezicht vol met pukkels en oneffenheden en hij werd daarom de 'pokdalige' genoemd. In zijn zelfmoordbrief liet de man weten dat hij de moordenaar en verkrachter was die al jaren werd gezocht. Hij zegt na 1997 geen misdaden meer te hebben begaan.

Het is niet de eerste keer in de afgelopen jaren dat een (voormalige) agent een seriemoordenaar blijkt te zijn. In de Verenigde Staten werd in 2020 Joseph James DeAngelo veroordeeld, nadat hij had bekend zeker dertien moorden te hebben gepleegd en vijftig vrouwen te hebben verkracht. Hij staat bekend als de 'Golden State Killer', omdat zijn misdaden plaatsvonden in Californië.