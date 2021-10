De Verenigde Staten en de Europese Unie eisen dat gezondheidsorganisatie WHO alles in het werk stelt om herhaling van seksueel geweld door medewerkers van de organisatie te voorkomen. Het is een reactie op het onlangs verschenen rapport waaruit blijkt dat 21 WHO-hulpverleners verdacht zijn van seksueel misbruik in Congo.

Een onafhankelijke commissie die onderzoek deed naar de beschuldigingen, bracht dinsdag een rapport naar buiten. Daarin staat dat 21 van de 83 verdachte hulpverleners werkzaam zijn bij de WHO. Het onderzoek werd gestart nadat meer dan vijftig vrouwen hadden aangegeven slachtoffer te zijn van seksueel misbruik.

Berichten over het seksueel misbruik kwamen eerder dit jaar naar buiten. Nationale en internationale hulpverleners hebben zich in Congo tussen 2018 en 2020 tijdens de bestrijding van het ebolavirus schuldig gemaakt aan seksueel misbruik.

Congolese vrouwen werden gedwongen tot seks in ruil voor een baan, of ze zouden juist hun baan verliezen als ze niet bereid waren tot seks. Leidinggevenden bij de WHO zouden ervan hebben geweten, maar hebben gezwegen.

"Dit is een donkere dag voor de WHO", zei WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus dinsdag op een persconferentie. Hij noemt het "onvergeeflijk" wat er is gebeurd.

Tedros bood de slachtoffers zijn verontschuldigingen aan. "Het is mijn topprioriteit dat de daders hier niet mee wegkomen, maar verantwoordelijk worden gehouden." Inmiddels zijn twee leidinggevenden met verlof gestuurd en is van vier medewerkers het contract ontbonden.