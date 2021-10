Samen in actie tegen corona via Giro555 heeft in totaal 9,3 miljoen euro opgeleverd. De donaties gaan onder meer naar beschermende kleding voor zorgverleners in India en zuurstofflessen voor Nepal. Ook zijn er injectienaalden naar Jemen verstuurd en is Suriname voorzien van zuurstofapparaten en mobiele koelboxen.

"Deze donaties helpen ons in het mogelijk maken van wereldwijd sneller vaccineren. Dat is nog steeds de belangrijkste uitweg uit de coronapandemie", zegt Suzanne Laszlo, actievoorzitter van Giro555.

Bij uitzonderlijke rampen slaan elf samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Op 12 mei ging het rekeningnummer open voor coronabestrijding in arme en kwetsbare landen. Deze vrijdag is de actie afgesloten.