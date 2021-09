Het Canarische eiland La Palma is door de vulkaanuitbarsting van deze maand ongeveer 10 hectare groter geworden. De lava bereikte eerder deze week de oceaan en is daar gestold. Daardoor is een soort schiereiland van ongeveer 500 meter breed ontstaan, blijkt uit beelden die zijn vrijgegeven door het Spaanse onderzoeksinstituut CSIC.

Het nieuwe stuk land is een soort lager gelegen eiland, zegt een expert van het oceanografisch instituut van Spanje (IEO). Het eiland La Palma is ongeveer 42 bij 24 kilometer groot.

De Cumbre Vieja-vulkaan op het eiland voor de Marokkaanse kust barstte op 19 september uit. Het ging om de eerste eruptie in een halve eeuw.

Er vielen geen slachtoffers, maar de materiële schade op het eiland is enorm. Spaanse media berichten dat zo'n achthonderd gebouwen zijn verwoest door de lava, die een temperatuur heeft van ongeveer 1.000 graden. Het gaat vooral om woonhuizen.

De lava bereikte dinsdagavond de oceaan. Bij contact tussen lava en zeewater kunnen giftige gassen vrijkomen en dat leidde aanvankelijk tot zorgen over de veiligheid van mensen in het gebied. De autoriteiten gaven de circa driehonderd inwoners van vier districten opdracht ramen en deuren gesloten te houden.

De risico's voor omwonenden lijken vooralsnog mee te vallen. Een expert van het IEO zegt dat dampen door de harde wind snel richting zee worden geblazen.