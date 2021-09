De Britse ex-politieagent Wayne Couzens heeft een levenslange celstraf opgelegd gekregen voor het ontvoeren, verkrachten en vermoorden van Sarah Everard. De 48-jarige man zou de vrouw hebben meegelokt door te doen alsof hij haar arresteerde.

De Londense Everard verdween op 3 maart toen ze na een bezoek aan een vriendin naar huis wandelde. Haar verbrande lichaam werd een week na haar verdwijning gevonden in een bos in Kent.

Niet lang na de vondst van het lichaam werd Couzens aangehouden. Hij was werkzaam als agent in Londen. Pas maanden na zijn aanhouding bekende hij verantwoordelijk te zijn voor de dood van de vrouw.

De rechtbank achtte donderdag bewezen dat de ex-politieagent de vrouw heeft ontvoerd, verkracht en vermoord. De jury noemde de moord "verwoestend, tragisch en ronduit wreed".

Het is waarschijnlijk dat Couzens in de cel sterft, schrijven Britse media. Tot levenslang veroordeelden komen in het Verenigd Koninkrijk alleen onder zeer uitzonderlijke omstandigheden eerder vrij.

De familie van Everard laat weten dat niets hun verlies kan goedmaken, "omdat niets Sarah kan terugbrengen". De wetenschap dat haar moordenaar levenslang heeft gekregen, zorgt volgens de familie echter wel voor enige opluchting.

"Ze heeft haar leven onnodig verloren en is beroofd van alle jaren die voor haar in het verschiet lagen. De dader heeft het vertrouwen dat Sarah in hem als politieagent had beschaamd en wij zijn woedend dat het tot haar dood heeft geleid", citeert BBC News. "De wereld is veiliger met hem achter de tralies."

Discussie over veiligheid vrouwen in VK

De zaak veroorzaakte veel bezorgdheid over de veiligheid van vrouwen in het land. De Britse regering liet na de dood van Everard weten actie te gaan ondernemen.

Ook deze maand laaide de discussie weer op, nadat Londen opnieuw te maken had gekregen met een zaak waarin een jonge vrouw vermist raakte. De vrouw, Sabina Nessa, was onderweg naar een café toen ze verdween. Haar lichaam werd bijna een dag later in een park gevonden. In verband met die zaak heeft de politie een 36-jarige man opgepakt.