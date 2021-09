Een 96-jarige Duitse vrouw die als tiener tijdens de Tweede Wereldoorlog zou hebben bijgedragen aan misdaden van de nazi's is op de dag van haar voorgeleiding in een Duitse rechtbank op de vlucht geslagen. Irmgard Furchner wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op elfduizend mensen in het concentratiekamp Stutthof. De vrouw werd eerder een aantal uur later weer teruggevonden.

De vrouw was typiste in het concentratiekamp toen de misdrijven van de nazi's daar tussen 1943 en 1945 plaatsvonden.

Volgens de rechtbank van Itzehoe, zo'n 100 kilometer van de grens tussen Duitsland en Denemarken, stapte Furchner in een taxi op weg naar een metrostation en was sindsdien spoorloos.

Omdat Furchner ten tijde van de misdrijven minderjarig was, wordt haar zaak behandeld in een jeugdrechtbank. De vrouw zou de rechter hebben gevraagd om terecht te staan zonder aanwezig te zijn in de rechtbank.

In Duitsland is het juridisch onmogelijk om een rechtszaak te laten doorgaan zonder dat de verdachte aanwezig is. Furchner moet in de rechtszaal aanwezig zijn als de aanklachten tegen haar worden voorgelezen.

Verdachte zou executiebevelen hebben uitgetypt

Volgens Der Spiegel typte Furchner executiebevelen uit op aanwijzing van kampcommandant Paul-Werner Hoppe. Die werd in 1955 veroordeeld voor medeplichtigheid aan moord. In het kamp werden tussen 1939 en 1945 ongeveer 65.000 mensen vermoord of kwamen om als gevolg van de erbarmelijke omstandigheden.

De laatste jaren klaagt Duitsland vaker zeer oude verdachten aan voor misdrijven gepleegd tijdens de Holocaust. Zo werd een 93-jarige man in 2020 in een jeugdrechtbank schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan de moord op 5.230 mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Tot het begin van deze eeuw liet het land mensen die lagere functies hadden tijdens het naziregime tussen 1933 en 1945 ongemoeid.