Eerder deze maand liet Denemarken als eerste van de Europese landen de coronamaatregelen volledig los, terwijl in België vrijdag het nachtleven weer opengaat. Ook in Nederland laten we sinds deze week de teugels vieren. Hoe anders is dat in landen als Australië en Nieuw-Zeeland, waar beperkingen nog aan de orde van de dag zijn. Daarmee zijn mensenlevens gered, maar bleef perspectief lang uit. Mogelijk komt daar binnenkort verandering in.

Op donderdag werd bekend dat de Australische wielerkoers Tour Down Under als gevolg van de aanhoudende coronabeperkingen begin volgend jaar opnieuw niet door kan gaan. Afgelopen zomer ging om diezelfde reden voor het tweede jaar op rij een streep door de Grand Prix van Australië, een Formule 1-race die gepland stond voor november.

Dat heeft alles te maken met de coronastrategie van de Australische regering. Die had lang tot doel het land zo veel mogelijk af te schermen van het virus om het zo te elimineren. Dat betekende afgelopen augustus dat de hoofdstad Canberra op slot ging toen er één enkel coronageval werd geregistreerd. Deze strategie, ook wel 'Fort Australië' of 'COVID-19 Zero' genoemd, is verhoudingsgewijs succesvol gebleken.

In Australië en Nieuw-Zeeland zijn relatief weinig doden gevallen. Volgens gegevens van de Amerikaanse Johns Hopkins University telt Australië, een land met ruim 25 miljoen inwoners, een kleine dertienhonderd coronagerelateerde sterfgevallen. In het vijf miljoen inwoners tellende Nieuw-Zeeland zijn de afgelopen anderhalf jaar 27 mensen overleden. Ter vergelijking: in Nederland ligt dat aantal op ruim achttienduizend.

In Nieuw-Zeeland zit de stad Auckland na zeven weken nog altijd op slot vanwege besmettingen met de deltavariant. Pas volgende week wordt besloten of de lockdown wordt opgeheven. De maatregel lijkt in ieder geval effect te hebben gesorteerd. Op woensdag werden in Nieuw-Zeeland 25 nieuwe gevallen gemeld, tegenover 1.776 in Nederland.

In Australië en Nieuw-Zeeland zijn ze nog lang niet zo ver met vaccineren als in Europa. In Australië is volgens Johns Hopkins University een kleine 43 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. In Nieuw-Zeeland is dat percentage krap 38 procent.

Australië ligt op koers om volgende maand een vaccinatiegraad van ruim 70 procent te behalen. In Nieuw-Zeeland is mediabedrijf New Zealand Media and Entertainment (NZME) een campagne gestart om de vaccinatiegraad in het land rond de kerstdagen op 90 procent proberen te krijgen. In Nederland is volgens het RIVM nu al ruim 86 procent van alle volwassenen volledig gevaccineerd.

Op basis van het vaccinatietempo maakt Australië wel plannen voor een koerswijziging, mogelijk al in oktober. "We moeten uit onze grot komen", zei premier Scott Morrison eind augustus. "We zullen met het virus leven zoals we ook met andere besmettelijke virussen hebben leren leven."

Die boodschap wordt echter niet overal met gejuich ontvangen. Uit gegevens van het Australische ministerie van Volksgezondheid blijkt dat meer dan 90 procent van de positieve tests in het land in de omgeving van Sydney en Melbourne geregistreerd zijn.

"Ik begrijp niet waarom die lui daar in feite zeggen dat we ons maar moeten laten besmetten", liet de premier van de deelstaat West-Australië eerder deze maand optekenen. Op het moment van schrijven zijn in die staat vier positieve gevallen bekend tegenover 9.890 in de staat Victoria en 10.381 in New South Wales, de staten waar respectievelijk Melbourne en Sydney liggen.

Morrison wil echter van geen wijken weten. "Als we niet heropenen bij een vaccinatiegraad van 70 of 80 procent, wanneer dan wel? We moeten die stap zetten."

Nieuw-Zeeland houdt voorlopig vast aan de zogenoemde COVID-19-eliminatiestrategie. Premier Jacinda Ardern liet in augustus weten dat eventuele heropening dan ook uiterst voorzichtig en stapsgewijs uitgevoerd zal worden.

"Er zullen ook bij die aanpak positieve gevallen blijven opduiken, maar waar dat gebeurt zullen we deze uitbraak verpletteren", klonk Ardern strijdlustig. Haar criticasters zeggen dat ze zich blind staart op eliminatie, terwijl een exit nodig is.