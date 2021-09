De Franse oud-president Nicolas Sarkozy is schuldig bevonden aan illegale financieringspraktijken tijdens zijn verkiezingscampagne in 2012. De rechtbank in Parijs heeft de 66-jarige politicus donderdag een gevangenisstraf van een jaar opgelegd. Hij mag zijn straf thuis uitzitten.

De zaak draait om de zogeheten Bygmalion-affaire. Sarkozy werd in 2007 tot president van Frankrijk gekozen en zijn campagneteam en medewerkers smeten in de eerste maanden van 2012 met geld om hem herkozen te krijgen.

Uiteindelijk zou er 20 miljoen euro meer aan de verkiezingscampagne zijn uitgegeven dan wettelijk was toegestaan. In de herverkiezingscampagne werd met bankrekeningen gerommeld, waardoor sommige bedragen buiten de administratie bleven.

Een consultancybedrijf gelieerd aan de firma Bygmalion zou hiervoor zijn aangetrokken. Het bedrijf zou bijvoorbeeld prijzige verkiezingsbijeenkomsten uit de boeken hebben gehouden.

Volgens Sarkozy hield hij zich niet bezig met 'kosten van vlaggen'

Sarkozy heeft gezegd dat hij daar niets van wist. In de rechtszaal beweerde hij eerder dat hij niet direct betrokken was bij de financiën en logistiek van zijn verkiezingscampagne. "Kun je het je voorstellen dat ik een vergadering inga om de kosten van vlaggen te bespreken?", vroeg de oud-president. "Daarvoor had ik te veel te doen." De rechtbank oordeelt echter dat Sarkozy wel degelijk van de te hoge uitgaven op de hoogte is gebracht en dat hij er niet naar handelde.

Sarkozy liet kort na de uitspraak bij monde van zijn advocaat weten in hoger beroep te gaan. De aanklagers hadden een jaar cel tegen hem geëist, waarvan de helft voorwaardelijk, en een boete van 3.750 euro. Behalve de voormalige president zijn dertien andere betrokkenen veroordeeld.

Sarkozy werd in maart van dit jaar als eerste Franse ex-president in de recente geschiedenis tot een celstraf veroordeeld wegens corruptie. De rechters achten hem schuldig aan een poging tot omkoping van een rechter en machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap. Hij heeft drie jaar cel opgelegd gekregen, waarvan twee jaar voorwaardelijk, maar hij is in hoger beroep gegaan.

Verbetering: Eerder stond op NU.nl dat het om drie jaar cel ging. Maar Sarkozy heeft één jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen. Hij mag zijn straf thuis uitzitten. De informatie is aangepast.