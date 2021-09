De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil belangrijke communicatiekanalen met Zuid-Korea heropenen. Dat vertelde Kim woensdag tijdens een toespraak bij het Noord-Koreaanse parlement. Hij uitte ook stevige kritiek op de Verenigde Staten en deed toenaderingspogingen van de Amerikaanse president Joe Biden af als "schijnpogingen".

Biden heeft Noord-Koreaanse delegaties sinds zijn aantreden als president meermaals uitgenodigd de gesprekken over denuclearisatie van het Aziatische schiereiland en herstel van de banden tussen beide partijen te hervatten. Volgens Kim gebruikt Biden de uitnodigingen als dekmantel om "de vijandige daden en het vijandige beleid van vorige Amerikaanse regeringen" te verbergen.

Daarmee lijkt Kim onder meer te refereren aan de voormalige president Donald Trump, met wie Kim meermaals sprak. In februari 2019 mislukte een top tussen beide leiders over hoe Noord-Korea sancties tegen het land kon verlichten. Volgens Kim had de VS "onuitvoerbare plannen" voorgesteld.

Sindsdien lagen de gesprekken zo goed als stil. Ook Biden wil dat Kim de nucleaire programma's en raketprogramma's ontmantelt, in ruil voor verlichting van Amerikaanse sancties.

Kim verbrak communicatie met Zuid-Korea na militaire oefening met VS

Kim lijkt wel de banden met Zuid-Korea te willen aanhalen. De inter-Koreaanse hotline zou volgende maand weer aangesloten moeten worden. Noord-Korea verbrak begin augustus de verbinding met het zuiden, enkele dagen nadat de lijn voor het eerst in een jaar was heropend. De verbinding werd verbroken uit protest tegen gezamenlijke militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea.

Een officieel einde van de Koreaanse oorlog - sinds 1953 is er een wapenstilstand - ligt nog niet in het verschiet. Een vredesverdrag zal pas ondertekend worden als er "wederzijds respect" voor elkaar is, zei Kim. En dat is volgens hem niet mogelijk zolang het zuiden het voorbeeld van de Amerikanen volgt.

Zus van Kim treedt toe tot machtige staatscommissie

In de nacht van woensdag op donderdag kwam er ook nieuws over Kims invloedrijke zus Kim Yo-jong naar buiten. Zij is toegetreden tot een machtig overheidsorgaan: de Commissie voor Staatszaken. Daarin hebben de belangrijkste beleidsmakers van Noord-Korea zitting.

De precieze politieke rol van Kim Yo-jong is niet bekend. Experts vermoeden dat zij een van Kims belangrijkste adviseurs is. Haar nieuwe functie is verreweg de hoogste officiële functie die ze tot dusver heeft bekleed.