Een prominente leider van de Rohingya's, een etnische minderheid in Myanmar, is volgens Al Jazeera woensdag doodgeschoten in een vluchtelingenkamp in Bangladesh. De onder de naam Mohibullah bekendstaande man van eind veertig sprak op uitnodiging van de Verenigde Naties (VN) en het Witte Huis meerdere keren over het geweld dat Myanmar tegen zijn volk gebruikt.

Mohibullah werd buiten zijn kantoor in het vluchtelingenkamp met meerdere schoten om het leven gebracht. De VN laat weten diep bedroefd over zijn dood te zijn. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept op tot een onderzoek.

Myanmar wordt beschuldigd van het plegen van genocide op de Rohingya's, die overwegend islamitisch zijn. Mohibullah hielp mee aan het onderzoek naar de zaak rond het Aziatische land.

Hoe zat het ook alweer met het Rohingya-volk? De Rohingya's zijn een etnische minderheid in Myanmar.

Ze hebben al tientallen jaren enorm te lijden onder de repressie van de Myanmarese regering en het leger.

In 2017 trad het land hard op tegen Rohingya's die hun onvrede uitten over de achtergestelde positie van de minderheid in Myanmar. 15.000 tot 25.000 mensen kwamen om het leven en ruim 700.000 Rohingya's werden verjaagd naar buurland Bangladesh.

In 2020 eerste getuigenis over massamoord op Rohingya's

In september 2020 legden twee militairen uit Myanmar voor het eerst openlijk een getuigenis af over de massamoord op Rohingya's in 2017. Ze bekenden volgens The New York Times dat ze in 2017 tientallen Rohingya-dorpelingen in de staat Rakhine hebben vermoord en ze hebben begraven in massagraven.

Honderdduizenden Rohingya's bevinden zich op dit moment in erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen in Bangladesh. In maart kwamen in een van die kampen vijftien personen om het leven bij een enorme brand die 125.000 mensen trof.

Het Europees Parlement besloot in september 2020 Aung San Suu Kyi, de toenmalige leider van Myanmar, uit het gezelschap van winnaars van de Sacharovprijs te zetten. Het besluit was een gevolg van de mensenrechtensituatie van de Rohingya's in het land.

Facebook wilde haatberichten over Rohingya's niet delen

Een Amerikaanse rechter droeg Facebook in september op om (inmiddels verwijderde) accounts en haatberichten over Rohingya's met onderzoekers te delen.

Het techbedrijf werd door de rechter op de vingers getikt, omdat het informatie achterhield voor onderzoekers die Myanmar willen vervolgen voor internationale misdrijven tegen Rohingya's.