Het dodental als gevolg van de gevangenisrellen tussen rivaliserende bendes op dinsdag in de Ecuadoraanse stad Guayaquil is opgelopen tot meer dan honderd, maakten de autoriteiten woensdag bekend. Het leger heeft inmiddels de gevangenis omsingeld.

Een onbekend aantal personen was onthoofd. Zeker 52 mensen raakten gewond.

Vermoed wordt dat de gevechten gaan tussen bendes die banden hebben met de Mexicaanse Sinaloa- en Jaliscodrugskartels. Soldaten en tanks bewaakten het complex woensdag terwijl de politie te paard patrouilleerde en geconfronteerd werd met bezorgde familieleden van de gevangenen.

Sommige gevangenen die de confrontatie met de politie zochten, bleken in bezit te zijn van vuurwapens. Zeker twee agenten raakten gewond.

Dit jaar waren er al meerdere bloedige confrontaties tussen rivaliserende bendes in de overbelaste en onderbezette gevangenissen van het land. Tot nu toe in 2021 zijn bij de gevechten in de gevangenissen in Ecuador al meer dan 170 doden gevallen.