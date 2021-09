De Duitse regering wil de komende maanden iedere week ruim tweehonderd betrokkenen uit Afghanistan evacueren, schrijft Der Spiegel woensdag op basis van overheidsdocumenten. De evacués moeten met hulp van Pakistan het land verlaten.

Volgens het Duitse weekblad staan alle betrokkenen op lijsten van het Duitse ministerie waarop personen staan die bescherming nodig hebben of een band met Duitsland hebben. Het betreft onder meer persmedewerkers, hulpverleners en medewerkers van lokale instellingen.

De evacués zouden eenmaal aangekomen in Duitsland een verblijfsvergunning van maximaal drie jaar krijgen. Der Spiegel schrijft dat Duitsland nog enkele duizenden personen moet ophalen, nadat eerdere evacuatiepogingen chaotisch waren verlopen door de snelle opmars van de Taliban.

Vanuit Nederland zijn voor zover bekend geen grote nieuwe evacuatiepogingen op touw gezet, tot ergernis van Tweede Kamerlid Kati Piri. De PvdA'er vroeg zich de afgelopen dagen al vaker hardop af waarom buurlanden als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk er in tegenstelling tot Nederland nog steeds in slagen om honderden mensen te evacueren.

Vrijdag hoopt Piri een nieuwe Kamerbrief te ontvangen over de voortgang van de evacuatieoperatie van Nederland. "Het demissionaire kabinet sprak nog over nieuwe criteria voor evacuatie en welk maximumaantal personen er moeten worden opgehaald, dus dat hoop ik dan te lezen", vertelt Piri aan NU.nl. "Want het weet niet hoeveel Nederlanders er nog moeten worden opgehaald."

Demissionair premier Mark Rutte vertelde vorige week in een Kamerdebat dat hij via een "internationale weg" evacuatiepogingen wil voortzetten. Piri vreest dat het onderzoeken van die route te veel tijd gaat kosten.